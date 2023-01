Inter, Inzaghi coccola super Acerbi: "Lo conoscevo bene, brava la società ad ascoltarmi"

Tra i migliori in campo nell'1-0 dell'Inter sul Napoli, Francesco Acerbi incassa i complimenti di Simone Inzaghi, l'allenatore che a tutti i costi l'ha voluto in nerazzurro: "Acerbi è stato bravissimo, parlare di singoli stasera sarebbe riduttivo, dovrei elogiarli tutti. Acerbi lo conoscevo - ha proseguito in conferenza stampa - la società è stata brava ad ascoltarmi, sapevo che ci avrebbe aiutato perché ha una concentrazione e un'aggressività da prendere a esempio".

Quanto è importante la prestazione difensiva di stasera? "Fondamentale, Skriniar e Bastoni hanno fatto la stessa prestazione di Acerbi. Altrimenti non avresti concesso così poco a una squadra che ha qualità. L'Inter era organizzata e che voleva la vittoria a tutti i costi".