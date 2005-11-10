Italia, Calafiori: "Descriverei Mancini come ha detto Immobile. Siamo sulla buona strada"

Riccardo Calafiori, difensore dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così della partita vinta 3-1 con suo gol contro la Turchia: "Un'emozione incredibile entrare e sentire il boato del Dall'Ara, il merito è dei tifosi, li volevo ripagare un po' di tutto".

Cosa è scattato in voi dopo il Belgio?

"Ci aspettavamo di fare meglio come risultato e prestazione, ma i giorni seguenti siamo stati molto più squadra e molto più insieme, sia in campo che fuori, con piacere. Abbiamo lavorato bene, siamo sulla buona strada, ma non significa che ora è tutto risolto".

Immobile ha detto che la forza di Mancini è liberare la mente.

"Sì, lo descriverei anche io così. Tranquillità e serenità, cercare di divertirsi con testa e idee, senza andare a caso".