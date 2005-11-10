Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Ed è partito dalla Nazionale: "E' vero, si è visto qualcosa. E' stato bravissimo Mancini a ribaltare questa situazione emotiva dopo la partita col Belgio. E non era facile. Tante critiche, invece non so cosa sia successo ma ha trasformato in una squadra vogliosa, che ci mette cuore. Il gol di Bastoni è emblematico, con un difensore in quella zona ma soprattutto che ci crede. La strada è lunga, ma se giocano con questo carattere e voglia sarà dura per tutti".

Cosa aggiunge?

"Dopo il Belgio, è stato bravo a resettare tutto e a presentarsi con formazioni anche poco credibili, ma ha avuto il coraggio di tirare fuori giocatori importanti e mettere dentro gente che aveva voglia. Per certi giocatori la Nazionale è una grande opportunità. Prima era quasi un fastidio, ora il Mancio sta facendo capire a tutti che attenzione, non c'è nessun titolare fisso ma gioca chi sta meglio. E questo è importantissimo. Poi quelli importanti verranno utilizzati, ma intanto essere riusciti a fare un grande risultato contro Turchia e Francia, con questi cambiamenti, è un segnale molto positivo".

Juve, ha parlato Spalletti. Che ne pensa di quanto detto?

"Lo ha detto Carnevali che il quarto posto è un obiettivo fondamentale. Sappiamo quanto sia importante entrare in Champions per un discorso economico. Credo che la Juve abbia una buonissima organizzazione difensiva. A centrocampo devono rientrare giocatori importanti, difficile rivedremo in tempo Locatelli, manca Thuram. Per me con uomini forti voleva dire dal punto di vista non tecnico ma caratteriale. Vedi Nico Gonzalez, McKennie. Il vero talento è Yildiz, mentre davanti serve che gli attaccanti inizino a segnare. La Juve davanti deve fare di più".

La Serie A riparte tra conferme e riscatti:

"Io mi aspetto di vedere e di capire se il Milan è guarito. E' una squadra non equilibrata ma Amorim sembra abbia capito che debba giocare in un altro modo. Gli è rientrato Pulisic, Ramos ha fatto capire in Nazionale che è una punta vera, che sa segnare. E poi Como-Roma, perché la Roma deve dare continuità su un campo difficilissimo, e il Como dopo la partita stranissima contro il Frosinone, se non la portaa casa, potrebbe cominciare a scricchiolare".