Milan, infortunio più grave del previsto alla caviglia per Saelemaekers: si valuta l'operazione

Piove sul bagnato per Ruben Amorim. Il Milan, dopo aver perso Estupinan, dovrà rinunciare per un periodo di tempo indefinito anche ad Alexis Saelemaekers, le cui condizioni non sembravano essere così gravi prima degli esami. Il belga ha avuto problemi alla caviglia operata nel 2024 e attualmente non sa ancora se dovrà operarsi o meno. Una tegola non di poco conto per i rossoneri.

Il comunicato del Milan

"AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato".