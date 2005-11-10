Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 8 giornate: Spezia leader per punti e vittorie

Otto giornate di campionato sono sufficienti per iniziare a delineare le gerarchie nei tre gironi della Serie C 2026/27.

A dominare il quadro dei numeri è lo Spezia, che con 22 punti è la squadra che ne ha conquistati di più ed è anche, insieme al Cittadella, quella con il maggior numero di vittorie: sette. Sul fronte opposto spicca il Cosenza, già arrivato a sei sconfitte. Tra i gol, invece, il Potenza vanta il miglior attacco con 21 reti, mentre il Carpi è la squadra che ne ha incassate di più, 17. C'è spazio anche per i cinque pareggi di Trento, Alcione Milano e Pergolettese, il dato più alto registrato dopo le prime otto giornate.

In testa alla classifica dei bomber c'è infine Sipos, attaccante della Reggiana, autore finora di 7 gol.

Di seguito il riepilogo

Maggior numero di punti: Spezia (22)

Maggior numero di vittorie: Cittadella e Spezia (7)

Maggior numero di pareggi: Trento, Alcione Milano e Pergolettese (5)

Maggior numero di sconfitte: Cosenza (6)

Maggior numero di gol segnati: Potenza (21)

Maggior numero di gol subiti: Carpi (17)

Miglior marcatore: Sipos (Reggiana 7)