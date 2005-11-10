Italia, Mancini onesto: "Mi aspettavo di fare 7 punti in 4 partite. I giocatori sono liberi"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 00:08Serie A
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06.10.2026 00:08Serie A
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Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il 3-1 contro la Turchia: "Credo che i giocatori siano abbastanza liberi, devono giocare una partita di calcio, lo facciamo fin da bambini e quando si va a giocare deve essere così, le qualità ci sono, bisogna solo migliorare come squadra".
Che cosa si aspettava dall'Italia?
"Pensavo di fare 7 punti in 4 partite".
Come andrà a finire a novembre?
"Ci giocheremo la qualificazione in Belgio, è sicuro, è matematica (ride, ndr)".
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