Italia, Mancini onesto: "Mi aspettavo di fare 7 punti in 4 partite. I giocatori sono liberi"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il 3-1 contro la Turchia: "Credo che i giocatori siano abbastanza liberi, devono giocare una partita di calcio, lo facciamo fin da bambini e quando si va a giocare deve essere così, le qualità ci sono, bisogna solo migliorare come squadra".

Che cosa si aspettava dall'Italia?

"Pensavo di fare 7 punti in 4 partite".

Come andrà a finire a novembre?

"Ci giocheremo la qualificazione in Belgio, è sicuro, è matematica (ride, ndr)".