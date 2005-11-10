Italia, Maldini: "Siamo stati bravi a essere gruppo e famiglia, va benissimo così"

L'Italia si impone per 3-1 sulla Turchia nella quarta giornata del girone di Nations League. Al termine della contesa al 'Dall'Ara', l'attaccante azzurro Daniel Maldini si è concesso ai microfoni di RAI Sport per analizzare il momento della squadra e la prestazione offerta in campo.

Cominciamo a fare un primo bilancio: in appena 11 giorni siete passati da una sconfitta alla vittoria, dai fischi agli applausi, chiudendo questo ciclo al secondo posto nel girone. Un traguardo che sembrava quasi impensabile dieci giorni fa.

"È stato un inizio complicato, come credo sia del tutto normale all'inizio di un nuovo ciclo. Siamo stati bravi a essere gruppo, a essere squadra e famiglia: è stato proprio questo a portarci a fare grandi prestazioni e grandi risultati."

Questa sera il CT Mancini ha cambiato molto, sia negli uomini che nell'assetto tattico. Nel primo tempo c'erano inevitabilmente automatismi da ritrovare e si è visto fin da subito che non sarebbe stata una passeggiata.

"Sì, lo sapevamo. Venivamo da diverse sconfitte e per questo sapevamo che i nostri avversari sarebbero arrivati molto forti. Abbiamo tenuto botta e poi abbiamo avuto la meglio meritatamente."

Meglio di così questo ciclo non si poteva chiudere. Per te sarebbe stato perfetto trovare anche il gol, la ciliegina sulla torta che stai ancora aspettando.

"Sì, diciamo che la rete sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però va benissimo così: l'importante è la vittoria per i ragazzi e soprattutto per i tifosi."

Una vittoria fondamentale anche per l'evoluzione di questo gruppo?

"Sì, per il gruppo e per la famiglia che siamo. Siamo in tanti e ci vogliamo davvero bene."

Quanto è stata importante per te questa parentesi e quanto è servita come boccata d'aria fresca dopo le settimane difficili vissute in seguito all'incidente?

"Tutti mi sono stati vicini, ma in realtà lo sono sempre stati. Quando vai in Nazionale c'è sempre un grandissimo orgoglio e una grande voglia di stare lì, proprio perché si sta bene insieme."