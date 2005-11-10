Turchia, Montella: "Fatto qualcosa in più dell'Italia. I ragazzi devono essere sostenuti di più"

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 3-1 contro l'Italia : "Abbiamo sbagliato solo il primo tempo di Bursa, forse solo 30 minuti. A questi livelli il calcio è così, l'episodio determina, abbiamo preso gol evitabilissimi. Forse abbiamo fatto qualcosa in più, sono contento dei ragazzi e dei giovani, si guarda al futuro e per me è importante farlo verso i prossimi Europei. Era comunque difficile fare di più con tutte queste assenze".

Come commenta il ko per 3-1?

"Non voglio essere frainteso, sono contento dei miei ragazzi, mi hanno dato soddisfazioni enormi, a volte abbiamo fatto qualche colpaccio. L'Italia ha messo in campo 350 milioni di euro con 3 sostituzioni, non posso incolpare nessuno, ci sono gli avversari e va accettato il loro livello. Sono dispiaciuto, al Mondiale c'erano delle aspettative assurde, ci ha tolto qualcosa, ma la squadra è giovane, unita e coesa, se c'è tranquillità si può lavorare. Mi auguro i ragazzi siano sostenuti di più di quanto fatto per ora".

Donnarumma lei lo ha avuto da giovanissimo. È il migliore?

"Il più forte al mondo, è da qualche anno. Mihajlovic lo ha iniziato a far giocare e l'anno dopo ha continuato con me, è un giocatore eccezionale".