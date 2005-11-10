Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio
Luca Bargellini
Novità in arrivo a centrocampo per Alessandro Nesta in vista di Avellino-Sampdoria, match valido per la 6ª giornata di Serie B in programma il prossimo weekend. La lunga sosta del campionato ha restituito Luca Palmiero all'allenatore romano, ma potrebbe costare un'assenza pesante: Luca Di Maggio si è fermato ieri durante l'allenamento per un problema al flessore destro, come riferisce TuttoAvellino.it.
Palmiero in regia, Di Maggio verso i box
L'ex Padova sarà con ogni probabilità costretto a restare ai box, ma il tecnico dell'Avellino può contare su alternative di livello. Palmiero,infatti, ritroverà posto in cabina di regia. Il suo rientro permetterà a Palumbo di tornare a giocare da mezzala destra. Una situazione che porterà Nesta a ridisegnare il reparto, senza però stravolgerlo.
Besaggio favorito su Sounas, attacco da definire
Sul versante sinistro del centrocampo Besaggio è favorito su Sounas. In avanti, invece, si va verso il ballottaggio tra Cheddira e il recuperato Favilli, con la scelta che resta aperta.