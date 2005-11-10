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Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
ieri alle 23:34Serie B
05.10.2026 23:34Serie B
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L'Avellino ritrova Palmiero dopo la sosta ma rischia di perdere Di Maggio per un problema al flessore: Nesta pensa a Besaggio e al ballottaggio Cheddira-Favilli
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Novità in arrivo a centrocampo per Alessandro Nesta in vista di Avellino-Sampdoria, match valido per la 6ª giornata di Serie B in programma il prossimo weekend. La lunga sosta del campionato ha restituito Luca Palmiero all'allenatore romano, ma potrebbe costare un'assenza pesante: Luca Di Maggio si è fermato ieri durante l'allenamento per un problema al flessore destro, come riferisce TuttoAvellino.it.

Palmiero in regia, Di Maggio verso i box

L'ex Padova sarà con ogni probabilità costretto a restare ai box, ma il tecnico dell'Avellino può contare su alternative di livello. Palmiero,infatti, ritroverà posto in cabina di regia. Il suo rientro permetterà a Palumbo di tornare a giocare da mezzala destra. Una situazione che porterà Nesta a ridisegnare il reparto, senza però stravolgerlo.

Besaggio favorito su Sounas, attacco da definire

Sul versante sinistro del centrocampo Besaggio è favorito su Sounas. In avanti, invece, si va verso il ballottaggio tra Cheddira e il recuperato Favilli, con la scelta che resta aperta.

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