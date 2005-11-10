Commissariamento FIGC? Comunicato Lega Serie A: "Sarebbe inopportuno. Completo supporto a Malagò"

La giornata di domani sarà decisiva per capire le sorti di Giovanni Malagò come presidente della FIGC, con l'ipotesi commissariamento della Federazione che sta prendendo piede nel corso delle ultime ore. La Lega Serie A, con una nota ufficiale, ha detto la sua su questa eventualità, confermando tutto il supporto per l'attuale numero uno della Federcalcio.

Il comunicato della Lega Serie A

"La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche.

Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto.

Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano".