La Bielorussia sfida l'Italia per il Mondiale 2027: le convocate del ct Grigorov

Il ct della Bielorussia Vyacheslav Grigorov ha diramato la lista definitiva delle convocate in vista della doppia sfida contro l’Italia – venerdì 9 ottobre sul neutro di Tblisi e martedì 13 ottobre a Firenze – valida per il primo turno dei play off per il Mondiale del 2027. Si tratta di 23 calciatrici quasi tutte militanti in patria o in Russia. Le uniche a giocare altrove sono le attaccanti Surovtseva, in Messico, e Olkhovik, in Turchia, oltre a alle difenditrivi Sitnikova e Slesarchik che militano proprio in Georgia con la maglia del Nike Lusso.

Le convocate della Bielorussia per la sfida all’Italia

Portiere: Natalya Voskobovich (Zenit San Pietroburgo), Elizaveta Sevko (Zvezda-2005), Maria Svidunovich (Ryazan-VDV)

Difenditrici: Victoria Kazakevich (Minsk), Valeria Bogdan (Minsk), Anna Kozyupa (Lokomotiv Mosca), Darya Gorshkova (Dynamo-BSUPhK), Zarina Kapustina (Dnipro-Mogilev), Darya Manyukova (Dnipro-Mogilev), Arina Sitnikova (Nike Lusso), Yulia Slesarchik (Nike Lusso).

Centrocampiste: Anastasia Linnik (Krylia Sovetov), Nadezhda Voskobovich (Rubin Kazan), Valeria Belaya (Minsk), Anastasia Kovaleva (Dynamo Mosca), Anastasia Shlapakova (Dynamo Mosca), Alina Cherlenok (Dynamo-BSUPhK), Anna Sinyavskaya (Dynamo-BSUPhK), Kristina Tikhovodova (Zvezda-2005)

Attaccanti: Melana Surovtseva (Tijuana Feminil), Victoria Valyuk (Minsk), Darya Protasyuk (Minsk), Karina Olkhovik (Fomget Gençlik).