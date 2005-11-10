L'Italia Under 21 è qualificata all'Europeo. Polonia annientata: 6-2 il finale a Pescara

Serviva una vittoria con almeno due gol di scarto, è arrivata una goleada con un risultato tennistico. L'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha ufficialmente staccato il pass per l'Europeo di categoria della prossima estate, grazie al 6-2 con il quale ha battuto la Polonia nell'ultima gara del Gruppo E, chiuso a pari merito proprio con gli avversari di oggi ma terminato al primo posto grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Primo tempo chiuso sul 2-0

Nella prima frazione di gioco gli azzurrini hanno dominato in lungo e in largo, trovando il vantaggio grazie alla rete di Koleosho al 16' e il raddoppio con Cher Ndour dieci minuti più tardi. Prima del duplice fischio la nostra Nazionale ha sfiorato a più riprese il terzo gol, colpendo anche un palo con Liberali, senza però arrotondare ulteriormente il risultato.

La magia di Ndour e la girandola di gol

Nella ripresa gli azzurrini hanno chiuso la partita nel giro di cinque minuti. Prima con un euro gol ancora di Ndour, che ha battuto il portiere polacco con un tiro da circa 70 metri che ha fatto esplodere l'Adriatico al 54' e poi al 59' con la rete del momentaneo 4-0 di Lipani. La Polonia ha poi accorciato con Mikolajewski al 65', prima della cinquina di Fini un minuto più tardi. Altro gol polacco con Zewlakow all'85', ma ancora una volta sessanta secondi dopo è arrivato il punto del definitivo 6-2 con Cherubini, che ha chiuso la partita. Italia qualificata all'Europeo della prossima estate, dunque, dove partirà per vincere la competizione.