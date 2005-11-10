Arezzo, lavori al 'Città di Arezzo': via libera alla demolizione della Maratona

Passo avanti per la riqualificazione dello stadio dell'Arezzo. Il Comune ha dato il via libera alla prima fase, parziale, di demolizione della tribuna Est Maratona dello stadio 'Città di Arezzo', un intervento propedeutico alla successiva ricostruzione dell'impianto. Lo riporta Amaranto Magazine.

Il provvedimento del Comune

Il percorso è stato sbloccato con il provvedimento numero 2430 del 23 settembre, con cui il Comune ha approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo. Il presidente Guglielmo Manzo aveva anticipato la notizia il 26 settembre, parlando dell'ultimo via libera dell'ente per la partenza dei lavori. Il progetto è stato presentato dalla società di scopo Arena Amaranto e acquisito dagli uffici comunali il 30 luglio. Ha superato le verifiche tecniche e amministrative con esito favorevole, seppure accompagnato da alcune prescrizioni. La validazione è firmata dall'ingegner Paolo Frescucci, responsabile unico del procedimento e direttore del Servizio governo del territorio, e attesta la conformità dell'elaborato alle normative e ai requisiti progettuali previsti.

Quanto costa la prima fase

L'intervento ha un valore complessivo di 355.127,94 euro: 203.630,81 per i lavori, 90.521,56 per gli oneri della sicurezza e 60.975,48 per somme a disposizione. La documentazione integrativa presentata dalla società concessionaria ha inoltre confermato l'invarianza del piano economico-finanziario, senza ulteriori oneri, indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

Le gare casalinghe e il cantiere

Resta vincolante l'impegno a garantire la piena funzionalità e la sicurezza delle aree dello stadio non interessate dal cantiere, assicurando la continuità delle gare casalinghe dell'Arezzo e la convivenza tra lavori e manifestazioni sportive. Davanti alla Maratona è già stato installato un mega pannello che coprirà la visuale del cantiere.

Il progetto complessivo

La demolizione della Maratona è il primo passaggio del più ampio rinnovamento del 'Città di Arezzo'. Il piano prevede anche la ricostruzione della tribuna Est e della curva Nord, il successivo rifacimento della Minghelli e la riqualificazione della tribuna centrale, per una capienza complessiva destinata a raggiungere circa 12.500 posti.