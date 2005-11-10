Empoli, verso il Palermo: Curto ci sarà. Dubbi su Magnino. Quattro gli infortunati

È ripresa oggi la preparazione del nuovo Empoli targato Matteo Andreoletti. Sabato prossimo riprende il campionato di Serie B e i toscani sono chiamati ad affrontare subito un impegno difficile: quello contro il Palermo primo in classifica.

In vista della sfida contro i rosanero di Filippo Inzaghi la comitiva azzurra ha iniziato a fare la conta sui giocatori che potranno essere protagonisti nel match del 'Castellani'.

Marco Curto, ricorda EmpoliChannel, ci sarà di rientro dalla squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo di Serie B scontata contro il Modena, mentre per il resto i dubbi sono ancora molti: Egan, Belardinelli, Monaco e Shpendi anche oggi sono rimasti lontani dal gruppo, alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici.

Da capire, invece, le condizioni di Luca Magnino, fermato in via precauzionale dopo una botta subita nelle prime battute dell'amichevole contro la Primavera.