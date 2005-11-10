Italia, Esposito come Meazza: è il secondo azzurro con 7 gol a 21 anni o meno

Francesco Pio Esposito entra nella storia della Nazionale. L'attaccante, autore del suo settimo gol in azzurro nel 3-1 con cui stasera l'Italia ha battuto la Turchia, è diventato solo il secondo giocatore ad aver raggiunto questo traguardo con al massimo 21 anni d'età (fonte dati OPTA).

Il precedente di Meazza

Prima di lui c'era riuscito soltanto Giuseppe Meazza, che aveva toccato quota sette reti con la maglia azzurra a 20 anni e 155 giorni, il 25 gennaio 1931. Esposito, nato il 28 giugno 2005, ha segnato il suo settimo gol a 21 anni e 99 giorni.

I numeri dell'attaccante

Il bottino di Esposito è maturato in appena 13 presenze con l'Italia, per un totale di 703 minuti giocati: una rete ogni 100 minuti, la media migliore tra i primi dieci marcatori all-time della Nazionale ancora in attività. Alle sue spalle in questa speciale graduatoria c'è Moise Kean, con un gol ogni 111 minuti. Con il centro alla Turchia, inoltre, ha agganciato anche Stephan El Shaarawy a quota sette. Numeri che raccontano un impatto immediato: sette reti in tredici gare sono un bottino che difficilmente passa inosservato nella storia recente azzurra.