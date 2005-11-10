Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"

Come è ormai noto, si è da poco concluso il Mondiale femminile U20, giocato in Polonia, nel quale l'Italia ha ben figurato: pagine e pagine di storia scritte, terminate poi con il quarto posto finale.

Di questo, nel corso della conferenza stampa odierna, ha parlato anche il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin, che si è complimentato con tutto quello che è stato il percorso delle azzurrine: "Mi ha, e ci ha, riempito d'orgoglio il loro cammino. Da più di due anni stiamo cercando di creare una filiera e ottenere risultati attraverso un percorso in modo da ottenere questi risultati con continuità anche a livello di Nazionale maggiore. In questi anni senza cercare i risultati, ma le prestazioni, abbiamo raccolto diversi obiettivi e abbiamo fatto ottimi percorsi in campo internazionale. Quello che stiamo cercando di fare è quello di creare un percorso per queste giovani che possano far parte della Nazionale del futuro con già in mente alcune delle nostre peculiarità".