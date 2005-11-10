Torres, Di Stefano dopo il rinnovo: "Conferma della fiducia costruita nel tempo"
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Luca Bargellini
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ieri alle 21:49Serie C
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05.10.2026 21:49Serie C
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© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
A corredo del comunicato con il quale la Torres ha dato notizia del suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029, Lorenzo Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni:
“Questo rinnovo rappresenta per me un’importante conferma della fiducia reciproca costruita nel tempo. Ringrazio la società, lo staff, i miei compagni e tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto fino a oggi”.
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