Romano: "Mancini mi è stato molto vicino. Ho scelto l'Italia con tutto il cuore"

Alessandro Romano, centrocampista dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro la Turchia in Nations League: "Non abbiamo sbagliato la prima partita, ma non abbiamo fatto il risultato che volevamo, questo sì. Eravamo tutti nuovi, ci sta".

Come ha gestito questo periodo di alti e bassi al centro dell'attenzione?

"Ho uno staff tecnico molto forte e anche la squadra mi ha aiutato tanto. Mancini mi è stato molto vicino, mi ha dato una grande mano per farmi giocare tranquillo e penso che c'è riuscito bene".

Ha voluto l'Italia.

"Certo, non è stata una scelta facile, ho scelto con tutto il cuore. Stiamo nascendo, siamo sulla buona strada. Non ho scelto contro la Svizzera, ma a favore dell'Italia".