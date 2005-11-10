Romano: "Mancini mi è stato molto vicino. Ho scelto l'Italia con tutto il cuore"
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Alessio Del Lungo
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ieri alle 23:59Serie A
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05.10.2026 23:59Serie A
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Alessandro Romano, centrocampista dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro la Turchia in Nations League: "Non abbiamo sbagliato la prima partita, ma non abbiamo fatto il risultato che volevamo, questo sì. Eravamo tutti nuovi, ci sta".
Come ha gestito questo periodo di alti e bassi al centro dell'attenzione?
"Ho uno staff tecnico molto forte e anche la squadra mi ha aiutato tanto. Mancini mi è stato molto vicino, mi ha dato una grande mano per farmi giocare tranquillo e penso che c'è riuscito bene".
Ha voluto l'Italia.
"Certo, non è stata una scelta facile, ho scelto con tutto il cuore. Stiamo nascendo, siamo sulla buona strada. Non ho scelto contro la Svizzera, ma a favore dell'Italia".
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