Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta

Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 08:01Editoriale
06.10.2026 08:01Editoriale
Fonti preferite
Oggi dalla 13 la Giunta del CONI si esprimerà sul caso tesseramento e sulla posizione dell'attuale numero uno della FIGC Giovanni Malagò
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Si racconta che il 18 febbraio 2013, alla vigilia dell'elezione del nuovo presidente del CONI, a cena in un albergo dei Parioli col candidato Raffaele Pagnozzi ci fossero molti più elettori che a via Vittorio Veneto con l'outsider Giovanni Malagò. Allora segretario generale, Pagnozzi era per tutti il grande favorito per l'elezione dell'erede di Gianni Petrucci. Era il suo erede designato. Pagnozzi aveva riunito attorno a un tavolo Barelli e Binaghi, Abete e lo stesso Petrucci. La maggior parte delle persone che il giorno dopo l'avrebbe dovuto votare come nuovo presidente del CONI. E poi? Poi qualcosa evidentemente successe quella notte, più che la notte dei lunghi coltelli fu quella delle interminabili chiamate. Delle promesse e delle concessioni. Fu sicuramente la notte in cui tutti i pronostici vennero sovvertiti e portarono il giorno dopo al responso a sorpresa: 35 voti per Pagnozzi e 40 per Malagò, uno in più del necessario per ottenere un ruolo poi mantenuto per oltre dodici anni. Fino a giugno 2025.

Chissà che oggi non possa accadere lo stesso, anche se la politica da tempo aspettava questo momento. Alla 13 si riunisce la Giunta del CONI e i 16 membri chiamati a votare (ma anche sul numero di votanti non c'è certezza...) dovranno decidere se commissariare o meno la FIGC: il nodo è il mancato tesseramento di Malagò al momento dell'elezione, servirà la maggioranza assoluta dei voti per decidere in un senso o nell'altro. Buonfiglio è evidentemente pro commissariamento, con lui la politica governativa rappresentata dal Ministro dello Sport Andrea Abodi che fin dal passo indietro di Gravina punta ad affidare a un commissario il calcio italiano. Sostanzialmente inesistente l'opinione pubblica per una questione ritenuta davvero troppo distante da ciò che davvero appassiona il tifoso, praticamente tutta dalla parte del numero uno della FIGC la stampa che in questi giorni ha portato avanti un'incessante pressione a favore della conferma di Malagò anche su spinta della Serie A.

La spaccatura è di quelle profonde e l'esito è incerto, anche se col passare delle ore si fa sempre più concreta l'ipotesi di un Malagò... commissario. Già, avete capito bene. Un colpo al cerchio e un altro alla botte, sarebbe la classica soluzione all'italiana. La Giunta si riunisce alle 13, sarà una giornata tutta da seguire tra tante incognite e una certezza: a prescindere da come finirà il confronto a Roma, Roberto Mancini in questa maxi-sosta ha acquisito quel credito necessario per mantenere il suo posto anche in caso di commissariamento. Per contare su un consenso bipartisan. Il 3-1 alla Turchia con tanti giovani lanciati dall'inizio il cappello su una nuova gestione che dopo quattro partite porta in dote speranze e coraggio. L'idea che una nuova Nazionale è possibile dopo anni di disastri e delusioni.

Un ultimo appunto sulle critiche espresse da diversi commissari tecnici a questa maxi-sosta per le nazionali andata in scena quest'anno per la prima volta. Il CT dei Paesi Bassi Xavi Hernandez c'è andato giù pesante: "Questo calendario non va bene: 4 partite in 10 giorni sono troppe. Non va bene né per i nazionali né per i club, che cedono i giocatori e a volte li riaccolgono infortunati. Programmare un calendario così fitto tre mesi dopo il Mondiale vuol dire andare in cerca di guai. Preferirei che giocassimo due partite, sarebbe meglio per tutti". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Roberto Mancini: "Troppo faticosa per i giocatori". Il problema però più della maxi-sosta sembrano essere ancora una volta le troppe partite in programma. Quante volta fino allo scorso anno ci siamo lamentati delle troppe soste per le nazionali tra settembre e novembre? Era pacifico accorparne un paio, una scelta di buon senso per evitare ai giocatori ancor più sballottamenti a destra e a manca.

Il problema casomai è la Nations League, l'aver dato competitività e importanza anche a partite che fino a pochi anni fa erano solo amichevoli che potevano essere gestite diversamente. Oggi invece per motivi economici anche la Nations League sta diventando una competizione gravosa, importante. Blasonata. Per permettere alle Federazioni di guadagnare di più s'è deciso di programmare un'altra competizione con buona pace di un calendario già parecchio intasato. Perché poi alla fine si torna sempre lì: tutti pensano solo a inserire più partite possibili in programma o a rendere (per guadagnarci di più) più competitive le amichevoli. Aver accorpato due soste anche per evitare al calciatore sudamericano di turno un paio di viaggi intercontinentali non sembra affatto il vero problema.

Articoli correlati

Immagine news 1
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Immagine news 2
Napoli peggiore di quello che chiuse al decimo posto: che rimpianto Vincenzo Italiano! L'Atalanta è andata all in su Sarri e ora ha una sola strada da seguire: il precedente Gasperini è (prei)storia
Immagine news 3
Già a metà settembre resta un solo posto Champions? "Spalletti straordinario" ancora una volta: Carnevali conferma la strada dell'immunità

Altre notizie Editoriale

Oggi
Immagine news 1
08:01 Editoriale
Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta
Ieri
Immagine news 2
16:00 Editoriale
Juve, 250 milioni per la Champions. Nel mirino Inacio, Palmisani, Romano e Udogie. Yildiz no al Real. Milan e Roma: duello per Endrick. Inter, ecco Spence. Napoli, ansia McTominay. Allegri, visto De Bruyne? Fiorentina, le mani su Tiago Gabriel
domenica 4 ottobre
Immagine news 3
16:00 Editoriale
Elkan rilancia, Carnevali e Massara già al lavoro. Obiettivo Hojbjerg con Koopmeiners in uscita. Per l’attacco si pensa anche a Sesko e Balogun. Napoli, Coulibaly prima scelta per gennaio ma c’è anche Szymanski
sabato 3 ottobre
Immagine news 4
16:00 Editoriale
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
venerdì 2 ottobre
Immagine news 5
16:00 Editoriale
Dalla testata di Zidane sono passati vent'anni: nel frattempo, l'Italia cosa ha fatto per il nostro calcio? L'abisso strutturale con la Francia si riflette nei numeri
giovedì 1 ottobre
Immagine news 6
16:00 Editoriale
L'ultima sfida di Elkann. Spalletti è solido, Conte non è un'opzione attuale. Kayode è stato bocciato dal calcio italiano. Sarri non rischia. Orsato e il caso Var
mercoledì 30 settembre
Immagine news 7
16:01 Editoriale
Terremoto sul calcio inglese e mondiale: 114 violazioni e il Manchester City ora rischia grosso. Effetto a cascata sul calciomercato globale, intanto sotto la lente c'è anche l'ultima sessione faraonica
martedì 29 settembre
Immagine news 8
16:00 Editoriale
C’è luce in fondo al tunnel: la boccata d’ossigeno azzurro che serviva. Malagò re senza trono: stiamo perdendo tempo che non abbiamo. Cuesta deve aver perso una partitella
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò commissariato da… Malagò. La soluzione all’italiana: entro il 6 gennaio elezioni, che farà la A?
Immagine top news n.1 L'Italia cala il tris e mette al sicuro Mancini: "A novembre ci giocheremo il 1° posto"
Immagine top news n.2 Conte e il club che ha perso di vista la propria storia: parte il toto futuro per il tecnico più ambito
Immagine top news n.3 Malagò commissario di se stesso: la svolta per portare la FIGC fuori dal caos
Immagine top news n.4 C'è una nuova Italia a cui aggrapparsi! Turchia battuta di nuovo, finisce 3-1
Immagine top news n.5 L'Italia Under 21 è qualificata all'Europeo. Polonia annientata: 6-2 il finale a Pescara
Immagine top news n.6 Commissariamento FIGC? Comunicato Lega Serie A: "Sarebbe inopportuno. Completo supporto a Malagò"
Immagine top news n.7 Inacio Pià: "Spero in qualche minuto stasera: Samuele ti crea la giocata, alla Rodrygo"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.2 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.4 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Serie A
Immagine box news Serie A Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine box news Serie A Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine box news Serie A Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine box news Serie A Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine box news Serie A Genoa, è toto-ds: scatto Giovanni Rossi, è in vantaggio su Daniele Pradè
Immagine box news Serie A Monza, il ds Obiang: "Si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio
Immagine box news Serie B Palermo, nuovo 'Renzo Barbera': il Comune chiede di chiarire i conti dell'opera
Immagine box news Serie B Empoli, verso il Palermo: Curto ci sarà. Dubbi su Magnino. Quattro gli infortunati
Immagine box news Serie B 'Premio Gentleman - Piermario Morosini': tre le nomination per la Serie B
Immagine box news Serie B Arezzo, lavori al 'Città di Arezzo': via libera alla demolizione della Maratona
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi
Immagine box news Serie C Reggiana, Crisetig: "Ottima partita, spiace non aver portato a casa nemmeno un punto"
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 8 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il primo ko: "Sconfitta utile per tornare con i piedi per terra"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”
Immagine box news Serie C Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, via ai lavori per la Bielorussia. Bartoli out: arriva Giordano
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni