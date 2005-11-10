Top 100 giovani italiani: punte così, la mamma non ne fa più. Al 1° posto Pio Esposito

È da più di un anno che il nome di Francesco Pio Esposito rimbalza da un angolo all'altro d'Italia, tra chi vede in lui il prototipo del centravanti perfetto, sia per la Nazionale che per l'Inter, e chi invece lo reputa fin troppo chiacchierato rispetto a quanto ha fatto vedere. Che comunque non è poco, visto che ha saputo coprire quando necessario le assenze di Thuram e si è preso sulle sue possenti spalle più di una volta anche la Nazionale. E non è un caso che, quando ancora da professionista aveva giocato solo la Serie B con lo Spezia, l'Inter abbia sempre detto di no a proposte per lui, che fossero di prestito o anche con investimenti importanti alle spalle, vedi gli oltre 40 milioni di euro da Napoli un anno fa.

Il centravanti 'vecchia maniera' del futuro

A rendere speciale il più giovane dei tre fratelli Esposito sono le sue caratteristiche. Nessun altro centravanti italiano incarna come lui le doti da 'bomber vecchia scuola', pur rappresentando però allo stesso tempo anche le vesti del giocatore del futuro, visto che abbina alla colossale forza fisica anche doti tecniche e mentali da professionista d'élite. Non è uno scattista, ma può contare anche su una velocità non trascurabile, che unita ad un killer instinct già pronunciato, ma comunque ancora migliorabile, lo rendono il giovane italiano sul quale ci sentiamo di sbilanciarci e di puntare di più, in ottica futura.

La scheda di Esposito

Squadra: Inter

Ruolo: attaccante

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 4 e 1 gol con l'U17, 6 e 2 gol con l'U18, 8 e 2 gol con L'U19, 6 e 1 gol con l'U20, 11 e 7 gol con l'U21, 12 e 6 gol con la Nazionale maggiore

Posizione nella Top 50: 1

Valore su Transfermarkt: 50 milioni di euro