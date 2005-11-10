Palermo, nuovo 'Renzo Barbera': il Comune chiede di chiarire i conti dell'opera
Luca Bargellini
Il Comune di Palermo ha richiesto al club rosanero una serie di chiarimenti sul Piano economico-finanziario per il nuovo 'Renzo Barbera', casa del Palermo. Come rivelato dal Giornale di Sicilia, l'amministrazione intende verificare nel dettaglio la copertura dei 257 milioni di euro previsti prima del via libera definitivo. L'istruttoria tecnica prosegue comunque senza stop.
Nessun alt al progetto: l'istruttoria va avanti
I tecnici comunali non hanno bocciato la proposta, giudicando la documentazione complessivamente idonea a proseguire l'iter amministrativo. L'obiettivo delle autorità cittadine è mettere ordine nelle cifre e definire con certezza ogni singolo capitolo di spesa. La società rosanero dovrà ora ripresentare alcuni allegati formali privi di firma e completare il quadro economico dettagliato per gli interventi di ristrutturazione dell'impianto.
I nodi finanziari per il nuovo stadio Palermo
Dall'analisi condotta dagli uffici comunali emergono alcuni capitoli chiave che necessitano di un'integrazione immediata:
L'apporto di cassa - Dei 257 milioni complessivi, 225,4 arrivano da un aumento delle risorse degli azionisti e 31,5 dalla cassa generata durante i lavori, di cui si chiede di chiarire la natura esatta.
Ricavi pubblicitari - La documentazione evidenzia stime discordanti sui margini della pubblicità digitale (60% e 70%), generando un divario di circa 730 mila euro sulla stagione 2030/31.
Matrice dei rischi - Occorre stabilire con precisione quale soggetto si assumerà le singole responsabilità finanziarie ed operative lungo la durata della convenzione.
Cronoprogramma finanziario - viene richiesto un quadro dettagliato su base annuale per monitorare con precisione i flussi di cassa.
Prospettive ed Euro 2032
Il chiarimento sui conti rappresenta uno snodo cruciale anche in chiave internazionale. Il 'Barbera' figura infatti tra le 14 strutture candidate dalla FIGC per ospitare Euro2032.