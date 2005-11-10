Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
autore
Luca Di Leonardo
Luca Di Leonardo
Oggi alle 10:10Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
05.10.2026 10:10Fantacalcio
La classifica dei 5 migliori portieri nelle prime 5 giornate al fantacalcio per fantamedia
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia dopo 5 giornate.
1 - Mandas: 5 presenze - fantamedia 6.60- media voto 6.60 - 3 gol subito - 3 clean sheet - 1 rigore parato
2 - Caprile: 5 presenze - fantamedia 6.10 - media voto 6.50- 2 gol subiti - 3 clean sheet
3 - Palmisani: 5 presenze - fantamedia 6.10 - media voto 6.90 - 4 gol subiti - 2 clean sheet
4 - Milinkovic-Savic: 2 presenze - fantamedia 6.00 - media voto 6.50 - 1 gol subito- 1 clean sheet
5 - Svilar: 5 presenze - fantamedia 5.80 - media voto 6.40 - 3 gol subiti - 3 clean sheet
Altre notizie Fantacalcio
Oggi
giovedì 1 ottobre
mercoledì 30 settembre
martedì 29 settembre
lunedì 28 settembre
giovedì 24 settembre
mercoledì 23 settembre
martedì 22 settembre