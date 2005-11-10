Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane
Luca Bargellini
Costa due volte caro il pareggio contro il Lecco all'Union Brescia di Eugenio Corini.
Il derby del 'Rigamonti - Ceppi', infatti, oltre a non aver dato modo alla Leonessa di avvicinare il Cittadella (ko contro l'AlbinoLeffe) in vetta alla classifica ha significato anche lo stop per Mattia Zennaro, centrocampista uscito al 19' del match per infortunio.
"Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore - riporta in merito una nota diffusa dal club del presidente Giuseppe Pasini - hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra con parziale interessamento del legamento peroneo astragalico anteriore. Il Club seguirà il percorso riabilitativo del centrocampista quotidianamente, per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".
I tempi di recupero stimati per un infortunio simile variano indicativamente tra le 3 e le 6 settimane.