Trionfo Pio Esposito: è il miglior giovane italiano. La classifica di TMW con la Top 100

Nella giornata di oggi vi abbiamo accompagnato all'interno del mondo dei migliori calciatori italiani nati tra il 1° gennaio del 2005 e il 31 dicembre del 2010, coloro che sono chiamati ad essere la spina dorsale per la Nazionale che verrà. Qualcuno di loro, in realtà, lo è già.

I migliori 100 giovani italiani secondo noi

Abbiamo provato a dare un senso al talento, pur comprendendo la difficoltà nel prevederne le traiettoria e la soggezione (spesso) anche ad eventi esterni. Senza pretese di fungere da oracolo, per provare a fornire un quadro fluido e dinamico che valuti sia il livello attuale che, soprattutto, la possibilità di miglioramento in futuro, per qualcuno esponenziale. In testa alla classifica c'è Pio Esposito, che precede sul podio Palestra, il quale poteva vestirsi anch'esso di nerazzurro quest'estate ma alla fine è andato al Chelsea, e Inacio, talentino azzurro del Borussia Dortmund. Di seguito la nostra Top 100 al completo.

1. Francesco Pio Esposito (Inter) - 2005

2. Marco Palestra (Chelsea) - 2005

3. Samuele Inacio (Borussia Dortmund) - 2008

4. Giovanni Leoni (Liverpool) - 2006

5. Alphadjo Cisse (Milan) - 2006

6. Honest Ahanor (Crystal Palace, in prestito dal Chelsea) - 2008

7. Francesco Camarda (Milan) - 2008

8. Destiny Elimoghale (Juventus Primavera) - 2009

9. Matteo Palma (Udinese) - 2008

10. Simone Lontani (Parma) - 2008

11. Alessandro Romano (Cagliari, in prestito dalla Roma) - 2006

12. Luca Reggiani (Borussia Dortmund) - 2008

13. Federico Croci (Fiorentina Primavera) - 2010

14. Christian Comotto (Milan) - 2008

15. Alessandro Longoni (PSG) - 2008

16. Guido Della Rovere (Bayern Monaco II) - 2007

17. Mattia Liberali (Como) - 2007

18. Edoardo Biondini (Empoli) - 2009

19. Emanuele Lulli (Roma) - 2007

20. Pietro Comuzzo (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2005

21. Samuel Wiafe (Genoa) - 2008

22. Davide Bartesaghi (Milan) - 2005

23. Antonio Arena (Roma Primavera) - 2009

24. Gianluca Okon-Engstler (Club Brugge) - 2009

25. Tommaso Martinelli (Avellino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006

26. Andrea Natali (AZ) - 2008

27. Diego Perillo (Atalanta Primavera) - 2009

28. Massimo Pessina (Bologna) - 2007

29. Mattia Marello (Inter U23) - 2008

30. Alessio Cacciamani (Torino) - 2007

31. Niccolò Fortini (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006

32. Roberto Scaglione (Parma Primavera) - 2010

33. Jeff Ekhator (Juventus) - 2006

34. Renato Marin (Nacional, in prestito dal PSG) - 2006

35. Adam Bakoune (Monza) - 2006

36. Mattia Guaglianone (Roma Primavera) - 2010

37. Matteo Cocchi (Padova, in prestito dall'Inter) - 2007

38. Alessandro Nunziante (Arezzo, in prestito dall'Udinese) - 2007

39. Emanuele Rao (Pisa, in prestito dal Napoli) - 2006

40. Filippo Mane (Borussia Dortmund) - 2005

41. Leonardo Bovio (Inter U23) - 2008

42. Mathis Mout (Monza) - 2007

43. Simone Pafundi (Catanzaro, in prestito dall'Udinese) - 2006

44. Andrea Luongo (Torino) - 2008

45. Asane Sow (Basilea) - 2006

46. Edoardo Motta (Lazio) - 2005

47. Federico Cassa (Catanzaro, in prestito dal Bologna) - 2006

48. Salvatore Cerbone (Hellas Verona) - 2007

49. Luca Lipani (Sassuolo) - 2005

50. Alessandro Anelli (Atalanta U23) - 2008

51. Riyad Idrissi (Cagliari) - 2005

52. Fabio Rispoli (Sudtirol, in prestito dal Como) - 2006

53. Mattia Esposito (Bari, in prestito dal Napoli) - 2008

54. Eddy Kouadio (Monza, in prestito dalla Fiorentina) - 2006

55. Luca Bombino (Stoke City) - 2006

56. Thomas Corigliano (Juventus Primavera) - 2009

57. Mattia Mosconi (Inter U23) - 2007

58. Jonas Harder (Basilea) - 2005

59. Matteo Cichella (Frosinone) - 2005

60. Christian Lupo (Lecce Primavera) - 2009

61. Raphael Kofler (Cagliari) - 2005

62. Diego Mascardi (Torino) - 2006

63. Jamal Iddrissou (Inter U23) - 2007

64. Federico Coletta (Benfica B) - 2007

65. Thomas Berenbruch (Avellino, in prestito dall'Inter) - 2005

66. Riccardo Cassano (Como Primavera) - 2009

67. Dominic Vavassori (Palermo, in prestito dall'Atalanta) - 2005

68. Lorenzo Torriani (Milan) - 2007

69. Thomas Campaniello (Fiorentina Primavera, in prestito dall'Empoli) - 2008

70. Giacomo De Pieri (Ascoli, in prestito dall'Inter) - 2006

71. Mattia Mannini (Benevento, in prestito dalla Roma) - 2006

72. Francesco Olivieri (Atalanta Primavera) - 2010

73. Lorenzo Venturino (Genoa) - 2006

74. Ludovico Varali (Parma Primavera) - 2009

75. Alessandro Di Nunzio (Roma Primavera) - 2007

76. Matteo Egan (Empoli) - 2007

77. Seydou Fini (Frosinone, in prestito dal Genoa) - 2006

78. Djibril Diallo (Parma Primavera) - 2009

79. Ettore Broggian (Como Primavera) - 2008

80. Fabio Chiarodia (Borussia Moenchengladbach) - 2005

81. Alessandro Cardinali (Spezia, in prestito dal Parma) - 2006

82. Matias Mancuso (Inter U23) - 2007

83. Fellipe Jack (Cremonese, in prestito dal Como) - 2006

84. Tommaso Vannucchi (Arzignano, in prestito dalla Fiorentina) - 2007

85. Filippo Reale (Carrarese, in prestito dalla Roma) - 2006

86. Luca Lo Monaco (Bologna Primavera) - 2008

87. Francesco Verde (Juventus Next Gen) - 2007

88. Emanuele Sala (Milan Futuro) - 2007

89. Wisdom Amey (Frosinone, in prestito dal Bologna) - 2005

90. Riccardo Braschi (Sion) - 2006

91. Lorenzo Riccio (Dordrecht) - 2006

92. Javison Idele (Atalanta U23) - 2007

93. Leonardo Colombo (Monza) - 2005

94. Federico Nardin (Pescara, in prestito dalla Roma) - 2007

95. Robinho Junior (Genoa, in prestito dal Santos) - 2007

96. Kevin Zeroli (Sudtirol, in prestito dal Milan) - 2005

97. Alessandro Vogt (Heidenheim, in prestito dall'Hoffenheim) - 2005

98. Marcello Fugazzola (Atalanta Primavera) - 2009

99. Alessandro Ciardi (Parma Primavera) - 2007

100. Aaron Ciammaglichella (Pro Vercelli, in prestito dal Torino) - 2005