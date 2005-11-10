Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”

Lo Spezia continua a correre, ma Charlie Stillitano tira il freno a mano. Il presidente aquilotto era presente al “Mapei Stadium” per assistere alla sfida contro la Reggiana e al termine della partita ha commentato il successo ottenuto dalla formazione di Marco Turati.

“È stata una partita dura contro un avversario tosto - si legge sulle colonne de Il Secolo XIX -. Sono contento perché alla fine abbiamo vinto ed i ragazzi hanno fatto benissimo. Classifica? È ancora presto per fare pronostici, ne riparliamo ad aprile”.