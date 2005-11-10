P. Cannavaro: “Insigne ha ancora il fuoco dentro. Può dare molto alla Sampdoria”

Lorenzo Insigne ha ancora molto da dare al calcio. Ne è convinto Paolo Cannavaro, ex compagno del nuovo attaccante della Sampdoria negli anni della comune esperienza al Napoli. Ecco il pensiero dell'ex difensore ai microfoni di SampdoriaNews.net:

“Se un giocatore fa una carriera come quella di Lorenzo, decide di fare un'esperienza estera, dove è la super star del campionato, e poi torna in Italia con la voglia di mettersi ancora in gioco andando dove è stato da ragazzino e in seguito in una piazza come la Sampdoria per provare a riportarla nel bel calcio della Serie A... Ti fa capire che ha ancora forti motivazioni. Quel fuoco dentro che ti spinge a fare le prestazioni che sta facendo, dopo tre anni non facili, molto intensi ed impegnativi e sul campo non facilissimi dal punto di vista dei risultati.

Lorenzo non aveva bisogno di svernare a fine carriera. Ha dato tanto al calcio italiano e penso possa dare ancora molto. Quando si arriva a quell'età ma si ha voglia di fare ancora bene, mettersi in mostra e si sta bene fisicamente, l'età non è un problema. Può diventare piuttosto un valore aggiunto se usata nel migliore dei modi”.