Italia, Scamacca: "Calafiori mi aveva detto che avrei segnato. Questo stadio mi porta bene"

Gianluca Scamacca, attaccante dell'Italia autore del gol che ha aperto la sfida contro la Turchia di questa sera al Dall'Ara, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "Oggi pomeriggio Calafiori mi ha detto che avrei giocato e segnato. Giocare per la Nazionale è sempre bello e questo stadio mi porta bene perché segno sempre quando ci gioco".

Com'è stato tornare a segnare con la maglia dell'Italia?

"Bello, ma è stato ancora meglio vincere. Il mister ci ha dato tanta tranquillità. Bene così".

Siete cresciuti molto in sole due settimane, cosa pensa?

"Abbiamo fatto quattro partite di livello, sempre in crescita. Siamo sereni e tranquilli, stiamo benissimo insieme e ci conosciamo da tanto".

Cosa le ha chiesto Mancini?

"Di pressare e attaccare la profondità. Mi ha fatto esordire in Nazionale, lo conosco molto bene".

Cosa ha pensato quando ha segnato? Ci aspettavamo un'esultanza più veemente.

"Il gol è nato da un cross rimasto lì, non so perché non ho esultato. L'importante è stato fare gol".