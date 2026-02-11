Nove gol e quattro assist in due: Colombo e Vitinha, l'intesa vincente nell'attacco del Genoa

Nove gol in due. Da quel Sassuolo-Genoa è innegabile che la stagione di Lorenzo Colombo e Vitinha ha svoltato. Nella serata di Reggio Emilia Murgita e Criscito, scelti per sostituire momentaneamente Patrick Vieira, hanno optato per schierare i due attaccanti più vicini. E già nella sfida del Mapei Stadium, decisa dalle reti di Malinovskyi e Ostigard, si sono intravisti i primi segnali di intesa fra i due attaccanti. Un feeling che poi, con l'arrivo di Daniele De Rossi in panchina, è andato affinandosi sempre più per una coppia di attaccanti che in questo momento è inamovibile.

Cagliari e Verona gol e assist

Dopo la rete da terra con cui l'ex Milan si è sbloccato nel 2-2 contro la Fiorentina a Marassi, a Cagliari arriva il primo segnale di intesa con l’assist del numero 29 rossoblù per il portoghese che trova il suo primo gol stagionale. Contro il Verona Vitinha restituisce il favore servendo con un arcobaleno perfetto il centravanti che riequilibra i conti mentre a Udinese è Colombo a procurarsi il rigore del vantaggio poi firmato da Malinovskyi.

Tre gol di fila per Colombo

Contro l’Inter in casa è il 9 del Grifone a riaprire il match, poi perso 2-1 a Marassi, mentre contro Pisa, Milan a San Siro e Cagliari in casa arrivano tre gol consecutivi del centravanti che potevano essere quattro se a Parma non avesse trovato sulla sua strada Corvi nel finale. Contro la Lazio il momentaneo 2-2 è firmato da Vitinha mentre contro il Napoli in casa il portoghese si procura il rigore del vantaggio e Colombo firma il 2-2.