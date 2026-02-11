Banda e un gol che pesa come un macigno. Il Lecce farà valere l'opzione

La rete su punizione che è valsa al Lecce i tre punti contro l'Udinese per il 2-1 finale, arrivato proprio allo scadere della partita, conferma ancora una volta l'importanza di Lameck Banda per il club di Sticchi Damiani. Il club salentino lo ha presto dal Maccabi Petah Tikva, una squadra 'minore' del calcio israeliano. Una storia incredibile quella di Banda: dal suo Zambia è andato in Russia, all'Arsenal Tula, poi due prestiti in Israele al Maccabi Netanya e al Petah Tikva. Nell'estate del 2022 il Lecce lo prende e ora sono quasi quattro anni che veste la maglia giallorossa.

Il contratto di Banda è in scadenza nella prossima estate ma vuoi per una forma sempre costante, vuoi per un'importanza sempre centrale nel gioco di Eusebio Di Francesco quando entra in campo, soprattutto a gara in corso, la società fare valere l'opzione di rinnovo. Il deus ex machina del mercato e delle sorti della società salentina, Pantaleo Corvino, nelle scorse giornate ha spiegato di aver rifiutato offerte per "Tiago Gabriel, Gaspar, Banda e Coulibaly. Non ho interesse a dirlo. Ci sono elementi arrivati come alternative e diventati titolari, quindi non mi serve cambiare tanto per. Poi si può cambiare idea, non crediamo che tutto quello che sappiamo sia parola di Dio. Devi sperare sempre che chi ha fatto bene si ripeta, se non lo fa sei fregato perché non puoi bruciare giocatori così".

Esatto, anche per Banda. Il cui gol contro l'Udinese conferma l'importanza del giocatore dello Zambia nei momenti cruciali della stagione del Lecce.