Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter, due osservati speciali in casa Sassuolo

Calciomercato Inter, due osservati speciali in casa SassuoloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:59Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT
Ismaël Kenneth Jordan Koné (Abidjan, 16 giugno 2002) è un calciatore ivoriano naturalizzato canadese, centrocampista del Sassuolo e della nazionale canadese

Che l'Inter non disdegni Muharemovic è cosa nota. Il difensore è stato a lungo accostato all'Inter, forse con troppa caricatura. Montata una trattativa imponente già a gennaio, quando i tempi erano brevi e le intenzioni non così concrete, come mostrato dal mercato dove l'Inter non ha cercato difensori centrali.
La partita con il Sassuolo è stata vista come l'opportunità per vederlo da vicino, in realtà l'osservato speciale non era lui...

Sassuolo nel mirino dell'Inter ma non per Berardi o Muharemovic...

Per quanto riguarda Muharemovic, da come è stato raccontato in questi mesi sembra essere il sogno dell'Inter. Un giocatore che si ha del potenziale, ma non sarebbe mai potuto diventare fin da subito il titolare dell'Inter. Per questo motivo se l'Inter avesse cercato realmente un centrale la scelta non sarebbe ricaduta su di lui. Con ciò non si vuol escludere un possibile assalto in estate, però bisognerà prima prendere un centrale e poi magari ritornerà nel vivo il discorso Muharemovic.
Nonostante non ci siano state ancora voci su Berardi esclusiamo a priori un interessamento, considerando che appena c'è l'opportunità si divertono ad accostarlo a Inter, Milan e Juventus.

Il reale obiettivo dell'Inter è Ismaël Koné, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in realtà puntano ad entrambe i Koné, sia l'emiliano che il romano, ma questo non è il contesto per parlare del romanista. Per quanto riguarda Isamel il discorso è simile a quello fatto per Muharemovic. Il giocatore piace ma non per essere subito il titolare nel suo ruolo. Il centrocampista ha ammaliato la dirigenza interista, anche nell'ultimo match nonostante il grande divario nel punteggio. Un giocatore solido ed esplosivo che grazie alla sua corsa riesce a piegare in due il reparto avversario, un giocatore equilibrato che riesce ad incarnare il vecchio tutto campista, grande qualità difensive e buonissima finalizzazione, come dimostrano i 4 gol segnati in questo campionato finora. I nerazzurri hanno un piano di crescita ben approfondito. L'obbiettivo sarebbe quello di portarlo ad Appiano Gentile insieme al suo omonimo, almeno di cognome. Un centrocampo giovane ma d'esperienza cosa che il canadese ancora deve apprendere essendo agli inizi in questo campionato e non avendo ancora indossato una grande casacca come fatto invece da Emanuel...

Articoli correlati
È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: “Decisione difficile, ma di... È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: “Decisione difficile, ma di comune accordo”
Il Como elimina Conte dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Napoli ancora... Il Como elimina Conte dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Napoli ancora fuori"
Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Inter, due osservati speciali in casa Sassuolo Calciomercato Inter, due osservati speciali in casa Sassuolo
Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 febbraio Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 febbraio
Napoli-Como 1-1 (6-7 dcr): il tabellino della gara Napoli-Como 1-1 (6-7 dcr): il tabellino della gara
L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo" TMW RadioL'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Iori: "Da Verona e Pisa, passando per Fiorentina e Torino: ecco chi rischia" TMW RadioIori: "Da Verona e Pisa, passando per Fiorentina e Torino: ecco chi rischia"
Il Comune di Bologna cancella l'impegno di spesa per il restyling del Dall'Ara. La... Il Comune di Bologna cancella l'impegno di spesa per il restyling del Dall'Ara. La delibera
Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, serve tornare ad avere una difesa solida" TMW RadioLorenzo Amoruso: "Fiorentina, serve tornare ad avere una difesa solida"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
3 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
4 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
5 Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: “Decisione difficile, ma di comune accordo”
Immagine top news n.1 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.2 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.3 Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Italiano va su Castro, conferma per Maldini
Immagine top news n.4 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.5 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.6 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
Immagine top news n.7 A Conte ora restano solo la Serie A e una rimonta a cui non crederebbe nessuno se non ci fosse lui
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nove gol e quattro assist in due: Colombo e Vitinha, l'intesa vincente nell'attacco del Genoa
Immagine news Serie A n.2 Questo Como è mentalizzato, il cammino è segnato. E Fabregas sogna in grande in Coppa
Immagine news Serie A n.3 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: “Decisione difficile, ma di comune accordo”
Immagine news Serie A n.4 Da quel 9 alla Giroud un sacco di punte sotto i ponti. E Nkunku che ha stoppato tutto
Immagine news Serie A n.5 Vardy e quel no al passato: rifiutata la chiamata di Fuchs al Newport County
Immagine news Serie A n.6 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si chiude stasera la 24ª giornata: Monza e Frosinone a caccia del Venezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Empoli-Juve Stabia: Dionisi per uscire dalla crisi, Abate punta al blitz esterno
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Bari-Spezia, sfida calda per la salvezza: Longo e Donadoni cercano i tre punti
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Avellino-Frosinone: il fattore Partenio per fermare un'altra big del campionato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Südtirol-Monza: i brianzoli possono agganciare la capolista
Immagine news Serie B n.6 Da Mantova al Mantova, la Reggiana ritrova la vittoria che mancava da due mesi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Molina: "Felice del primo gol in granata, dobbiamo riconquistare i tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Gol loro su errori nostri, ma a tratti abbiamo dominato la gara"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Grande risposta dei ragazzi, giusto revocare il rigore per loro"
Immagine news Serie C n.4 Trento, è fatta per Rigione: entro 48 ore la firma dell'ex Avellino
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Catania fermato dal Cerignola. Lescano trascina la Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…