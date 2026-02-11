Calciomercato Inter, due osservati speciali in casa Sassuolo

Ismaël Kenneth Jordan Koné (Abidjan, 16 giugno 2002) è un calciatore ivoriano naturalizzato canadese, centrocampista del Sassuolo e della nazionale canadese

Che l'Inter non disdegni Muharemovic è cosa nota. Il difensore è stato a lungo accostato all'Inter, forse con troppa caricatura. Montata una trattativa imponente già a gennaio, quando i tempi erano brevi e le intenzioni non così concrete, come mostrato dal mercato dove l'Inter non ha cercato difensori centrali.

La partita con il Sassuolo è stata vista come l'opportunità per vederlo da vicino, in realtà l'osservato speciale non era lui...

Sassuolo nel mirino dell'Inter ma non per Berardi o Muharemovic...

Per quanto riguarda Muharemovic, da come è stato raccontato in questi mesi sembra essere il sogno dell'Inter. Un giocatore che si ha del potenziale, ma non sarebbe mai potuto diventare fin da subito il titolare dell'Inter. Per questo motivo se l'Inter avesse cercato realmente un centrale la scelta non sarebbe ricaduta su di lui. Con ciò non si vuol escludere un possibile assalto in estate, però bisognerà prima prendere un centrale e poi magari ritornerà nel vivo il discorso Muharemovic.

Nonostante non ci siano state ancora voci su Berardi esclusiamo a priori un interessamento, considerando che appena c'è l'opportunità si divertono ad accostarlo a Inter, Milan e Juventus.

Il reale obiettivo dell'Inter è Ismaël Koné, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in realtà puntano ad entrambe i Koné, sia l'emiliano che il romano, ma questo non è il contesto per parlare del romanista. Per quanto riguarda Isamel il discorso è simile a quello fatto per Muharemovic. Il giocatore piace ma non per essere subito il titolare nel suo ruolo. Il centrocampista ha ammaliato la dirigenza interista, anche nell'ultimo match nonostante il grande divario nel punteggio. Un giocatore solido ed esplosivo che grazie alla sua corsa riesce a piegare in due il reparto avversario, un giocatore equilibrato che riesce ad incarnare il vecchio tutto campista, grande qualità difensive e buonissima finalizzazione, come dimostrano i 4 gol segnati in questo campionato finora. I nerazzurri hanno un piano di crescita ben approfondito. L'obbiettivo sarebbe quello di portarlo ad Appiano Gentile insieme al suo omonimo, almeno di cognome. Un centrocampo giovane ma d'esperienza cosa che il canadese ancora deve apprendere essendo agli inizi in questo campionato e non avendo ancora indossato una grande casacca come fatto invece da Emanuel...