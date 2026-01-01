Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"

"Non andiamo a parlare sempre di episodi arbitrali, perché in ogni partita c'è sempre un qualcosa e qualcuno che si lamenta, quindi sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri questa qui”. Antonio Conte critica, ma evita la polemica, nel post partita su Mediaset, dopo il ko ai rigori del suo Napoli in Coppa Italia con il Como: “Mi auguro possano trovare veramente un qualcosa per migliorare la situazione, perché comunque a prescindere sono tutti a lamentarsi, non un singolo allenatore o un singolo calciatore.

Bisogna fare uno step in avanti e cercare di migliorare perché così come miglioriamo noi le nostre squadre, penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il VAR, perché troppe lamentele ad ogni partita non vanno bene, non va bene per il calcio, non va bene per noi, non va bene proprio in generale. Detto questo, torniamo alla partita”