Serie B, Avellino-Frosinone: il fattore Partenio per fermare un'altra big del campionato

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 06:18Serie B
Segui la diretta testuale a partire dalle 19:30

Toccherà al signor Arena di Torre del Greco dirigere una delle partite più interessanti di questo turno di campionato che già ieri ha emesso numerosi verdetti. Al Partenio arriva un Frosinone ferito, ma per nulla ridimensionato dalla sconfitta interna col Venezia. “Noi lotteremo fino alla fine per le prime posizioni della classifica” ribadiscono dalla ciociaria, ma occhio a un Avellino che in casa si trasforma grazie alla spinta del pubblico come dimostrato dalle ottime gare contro Monza, Venezia e Palermo nelle quali sono arrivati ben 5 punti. Ricordiamo che le due tifoserie sono gemellate.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Come sempre il tecnico Biancolino deve rinunciare ad alcuni calciatori per squalifica. Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro e non ci sarà. Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Out Missori per squalifica e anche Reale a causa di una contusione da contrasto subita in allenamento. Sarà 3-5-2, con Biasci sicuro di un posto al centro dell’attacco e il ballottaggio consueto tra Tutino e Patierno. Panchina per Insigne che, dopo aver saltato diverse gare per problemi fisici, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e va gestito. Cancellotti potrebbe tornare ad agire come quinto: in questo caso il terzetto difensivo sarebbe formato da Enrici, Fontanarosa e Simic, con Daffara tra i pali.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Assenze pesanti per mister Alvini, costretto a rinunciare a Konè e Anthony Oyono per squalifica. Out anche gli infortunati Monterisi, Gelli e Barcella. L’obiettivo è quello di riscattare il ko interno col Venezia e rilanciarsi immediatamente in ottica promozione diretta approfittando proprio dello scivolone al Penzo degli arancioneroverdi contro il Modena e del 3-3 del Palermo a Genova. Intoccabili Kvernadze e Ghedjemis, a guidare il reparto offensivo dovrebbe essere ancora Antonio Raimondo. Calò e Koutsoupias inamovibili in mediana, al centro della difesa scalpita Cittadini.

