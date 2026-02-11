Vardy e quel no al passato: rifiutata la chiamata di Fuchs al Newport County

Il richiamo del passato è stato forte, fortissimo, ma Jamie Vardy ha detto di no. La telefonata è arrivata dlal'ex compagno di squadra e amico Christian Fuchs, allenatore ora del Newport County: gli Ironsides sono nei bassifondi della League Two inglese, la quarta divisione britannica. Club di Newport, Galles, è la prima formazione allenata in carriera dall'ex nazionale austriaco Fuchs che proprio con Vardy ha conquistato lo storico titolo di Premier League nel 2016.

Oggi il Newport tornerà in campo alle 21 contro lo Swindon ma lo farà... Senza Vardy. Lo stesso Fuchs negli scorsi giorni ha confessato di aver chiamato l'attaccante della Cremonese ma essendo chiaro sulla sua storia in League Two e sull risposta di Vardy. Mi piacciono le sfide, ma questa, per essere il mio primo lavoro, è probabilmente la più dura di tutte. Così ho chiesto a Jamie se voleva fare le valigie. Sapevo già quale sarebbe stata la risposta!".

Vardy ha preferito rimanere alla Cremonese, con cui ha un contratto valido fino all'estate del 2026. C'è un'opzione sul contratto dell'inglese, valida "al verificarsi di determinate condizioni". Con la salvezza, Vardy resterà. A meno che non arrivi un'altra chiamata dal passato e che a quella il trentanovenne di Sheffield non sappia resistere.