TMW News Como, dopo 40 anni di nuovo in semifinale di Coppa. Verso il derby d'Italia

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla coppa Italia e in particolare sul Como che dopo quarant'anni è riuscito ad approdare alla semifinale. Il Napoli è stato battuto ai calci di rigore, dopo che l'incontro era terminato 1-1. adesso ai partenopei resta il campionato, con la necessità di difendere un posto utile per la qualificazione in Champions League.

Conte e il futuro

"In una situazione di grandissima emergenza te la giochi sempre, contro tutto e tutti - ha detto il tecnico del Napoli - il Como in campionato ha 41 punti, organico completo, non giocava da 10 giorni. Noi invece contro il Genoa... partita decisa ai rigori. Poi sono andati avanti loro, complimenti a loro. Sicuramente c'è amarezza, di avere le braccia legate ed essere comunque costretto a cercare di trovare sempre soluzioni. Oggi si sono visti Giovane e Santos, sono arrivati a gennaio, mercato dove mi è stato detto di poter fare solo costo zero. Ma sono arrivati loro, scelta della società, mi metto a disposizione per cercare di far rendere al massimo ciò che ho. Sapendo che la situazione non è rosea".

