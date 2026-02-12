TMW News Bologna, un'altra delusione. Lazio, la stagione può diventare positiva

Nel corso del TMW New di oggi occhi puntati sulla Coppa Italia e sulla qualificazione della Lazio alle semifinali. Il Bologna, sconfitto ieri ai rigori, incappa in un nuovo pesante ko: gli emiliani peraltro sono reduci dalla conquista della coppa avvenuta l'anno passato. Ma in questa stagione non riescono evidentemente a riaccendersi. Ma ora dovranno rimanere vivi in campionato e provare a giocare le loro chance in Europa League. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento.

La gioia di Sarri

"Abbiamo avuto anche la fortuna che i nuovi arrivati si sono inseriti piuttosto velocemente e questo è un aspetto che mi dà gusto. Dal punto di vista dei valori sportivi e morali è un gruppo da apprezzare", ha detto il tecnico laziale che poi si è soffermato su alcuni aspetti della gara. "La prima mezzora l'abbiamo fatta in sofferenza, nella ripresa siamo scesi in campo meglio. Stranamente siamo andati in difficoltà con la palla scoperta su lanci lunghi del portiere, eravamo troppo bassi anche in costruzione. Abbiamo avuto un po' di problemi, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché poi sono andati sul dischetto con freddezza e lucidità".

