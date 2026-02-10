TMW News Si accende la lotta Champions. E la Roma si gode Malen

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sul campionato e in particolare sulla lotta Champions. Ieri la vittoria della Roma sul Cagliari ha consentito ai giallorossi di agganciare la Juve al quarto posto. Ne parliamo con rosario Rampanti in collegamento. Occhi puntati anche sull'Atalanta reduce dalla vittoria contro una Cremonese sempre più in crisi di risultati. A questo proposito si torna a dare uno sguardo generale anche alla lotta salvezza.

Gasperini e un Malen decisivo

"Abbiamo fatto indubbiamente un'ottima gara - ha detto il tecnico della Roma intervenendo a Sky - il primo tempo è stato giocato su ritmi notevoli. Questa è una squadra che reagisce sempre, anche alla sconfitta di Udine. Peccato non aver realizzato un gol in più nel primo tempo, il secondo è stato meno intenso ma abbiamo portato comunque il risultato a casa". Poi si è soffermato sull'ottima prestazione di Malen. "Sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato, dobbiamo essere noi bravi a supportarlo bene e sfruttare le sue caratteristiche, difficili da contenere. Ha un repertorio davvero vasto. Assomiglia a Vialli? Si, nell'attaccare la profondità, nei movimenti è molto simile".

