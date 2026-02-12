Inter-Juventus già nella storia: sarà il secondo match per incassi della storia della Serie A

Inter-Juventus di sabato sera è già entrata nella storia ancor prima che venga giocata. Il motivo, come riportato da gazzetta.it, è da ricercare nel fatto che il match della 25^ giornata di Serie A diventerà il secondo per incasso nella storia del campionato italiano. Il primo resterà Inter-Milan, quando 75.562 spettatori garantirono oltre 8,6 milioni di euro.

Ci sarà comunque un altro tutto esaurito a San Siro, con i nerazzurri che continuano a sorridere non solo per i risultati sul campo, ma anche per quelli sugli spalti. Per l'Inter sarà il sesto record consecutivo nelle ultime 2 stagioni: per il derby d'Italia verranno incassati circa 8 milioni di euro. C'è comunque ancora tempo per acquistare un biglietto, malgrado i prezzi siano alti anche a causa della tanta richiesta.