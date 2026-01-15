TMW Inter, l'ex ad Paolillo su Pio Esposito: "Sentiva i derby già nei Pulcini, sulle orme di Dimarco"

L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb ha parlato anche della situazione di Davide Frattesi e della crescita di Francesco Pio Esposito.

Con Frattesi cosa farebbe?

"Parliamo di una scelta dolorosa. Il ragazzo ha indubbiamente del talento. Ma parliamoci chiaramente: se con un allenatore prima, Simone Inzaghi, e con un altro poi, Cristian Chivu, non si riesce a trovare spazio, per il bene di entrambi è bene separarsi".

Cosa ne pensa di Francesco Pio Esposito?

"Un ragazzo che avevo visto fin dai Pulcini. Me lo ricordo bene, sia lui che i fratelli. In una partita giocata sul campo del Milan sentiva proprio il derby, fin da bambino, una cosa incredibile. Ben vengano i giocatori che sono cresciuti all'Inter partendo dai Pulcini della squadra, perché hanno un attaccamento differente. Veda Dimarco. Non ha l'impegno che mettono tutti, è differente. Fin dalle giovanili ricordo la voglia di dare un apporto alla squadra che fosse superiore, di uno che tiene alla società".