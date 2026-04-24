Inter, Lautaro ancora out: col Toro non ci sarà, pronto il rientro per la festa con il Parma
Avanti piano. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce il recupero di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è ai box per un infortunio ma sta viaggiando verso il ritorno. Il capitano infatti non vuole forzare i tempi per essere a disposizione dei compagni in questo finale di stagione con i nerazzurri che sono pronti ad alzare al cielo la coppa del campionato e a giocarsi la Coppa Italia in finale contro la Lazio.
E allora iniziano ad arrivare le prime date per un suo rientro. Contro il Torino non sarà ancora a disposizione ma la sensazione è che possa tornare a disposizione per la gara casalinga contro il Parma in programma il 3 maggio quando molto probabilmente ci sarà la vesta con la consegna del trofeo,
Il 9 maggio poi ci sarà la partita in casa della Lazio e il 13 si resterà a Roma per la finale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Un finale di stagione a cui Lautaro non vuole mancare.
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