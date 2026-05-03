Live TMW Inter, Lautaro: "Chivu ha portato aria nuova, non era facile ripartire dopo l'anno scorso"

L’Inter è campione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia. In conferenza stampa interviene il capitano nerazzurro Lautaro Martinez

Metti in fila i tuoi tre scudetti?

“Difficile, il primo scudetto è stato il primo trofeo come professionista. Il secondo è stato quello della seconda stella, questo dopo la stagione sofferta dell’anno scorso, questo è merito del lavoro duro di tutto l’anno”.

Quanto orgoglio c’è?

“Tantissimo, non era semplice ripartire, anche per come abbiamo chiuso il Mondiale. Il mister e il gruppo hanno fatto la differenza”.

Cos’ha di speciale questo gruppo?

“La voglia di vincere, quando uno vince è sempre difficile vincere ancora. Questa mentalità di portare i trofei a questo grandissimo club è l’obiettivo principale nel nostro gruppo. L’anno scorso per un punto non ce l’abbiamo fatto, fra poco abbiamo un’altra finale e una Coppa che ci manca”.

Cos’ha dato Chivu di diverso?

“Ha dato aria nuova e tanta libertà, sta portando avanti un0’idea di calcio moderno. Cristian ci ha aiutato tanto e anche noi, anche se lui ha vissuto tanti momenti importanti con questa maglia. Lo ringrazio”.