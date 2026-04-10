Inter, Lautaro ko. Il medico spiega: "Il problema sono le ricadute... Ecco i tempi di recupero"
L’Inter perde nuovamente Lautaro Martinez. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante argentino hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Pur trattandosi della stessa zona interessata dall’ultimo infortunio, non dovrebbe trattarsi di una ricaduta.
Ai microfoni di Sport Mediaset, il dottor Matteo Vitali, ortopedico dell'ospedale San Raffaele di Milano, spiega il tipo di infortunio e i tempi di recuperi abituali: “Quando si parla di distrazione muscolare, come nel caso del capitano dell’Inter, si intende di un affaticamento, un allungamento delle fibre posteriori alla gamba, non legate a una rottura.
Il problema è quando questo tipo di trauma e di sovraccarico avviene ripetutamente, per questo bisogna monitorare il rischio di recidive o ricadute. Solitamente, in questi casi, lo stop consigliato è di tre settimane, proprio per evitare ricadute”.
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