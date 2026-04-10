Palermo, Inzaghi soddisfatto: “Se continuiamo così arriveremo lontano”

E’ terminato 1-1 il big match della 34^ giornata del campionato cadetto. Frosinone-Palermo, giocata allo Stirpe è terminata in pareggio con la risposta di Ranocchia dopo la magia su punizione di Calò. Per commentare il match è intervenuto il tecnico dei rosanero Filippo Inzaghi.

“Non è svanita. Non sono mai stato così orgoglioso di questa squadra, venire a giocare a Frosinone in questo modo è uno spettacolo. Oggi è stata la miglior partita della stagione, l’unico rammarico è che dobbiamo fare gol. Prendere gol sull’unico tiro in porta era un’ingiustizia, poi questa squadra ha reagito, l’ha ripresa e la voleva andare a vincere. Se continuiamo così arriveremo lontano. Il percorso è stato tracciato, ora è difficile giocare con il Palermo. Penso che tutti ci temono e i tifosi sono orgogliosi di questa squadra. Si è ribellata a una sconfitta che sarebbe stata un’ingiustizia incredibile, prendere gol al primo tiro in porta ti avrebbe potuto ammazzare. Poi l’abbiamo ripresa e vuol dire che ci siamo. Tra 4 partite vedremo dove saremo: se avremo realizzato il nostro sogno bene, altrimenti lo realizzeremo ai playoff“.