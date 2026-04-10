TMW Malen si è preso Roma e la Serie A. Una condizione per il riscatto dall'Aston Villa già scattata

Tutta la Roma giallorossa è ai piedi di Donyell Malen, trascinatore della squadra di fatto sin da subito, dal momento del suo arrivo avvenuto nel calciomercato di gennaio. Un bottino clamoroso di gol, 10 in 12 presenze di Serie A per una media realizzativa di un centro ogni 97 minuti, fa sì che a memoria si faccia fatica a ritrovare ingressi in grado di ribaltare lo scenario come fatto dall'olandese.

Malen è arrivato alla Roma il 16 gennaio scorso, acquistato in un affare a base prestito dall'Aston Villa, dove non aveva lo spazio che desiderava e non giocava nel ruolo migliore per lui nella sua mente (il centravanti, come fa ora a Roma), con nell'affare a titolo temporaneo anche l'inserimento di un riscatto in favore della squadra di Serie A. Per un acquisto che oggi pare davvero formalità.

La formula esatta dell'acquisto di Malen da parte della Roma prevede un obbligo di riscatto condizionato per rendere definitivo il trasferimento dall'Aston Villa. Una delle due condizioni previste per l'acquisto obbligato, tra l'altro, è già scattata: quella che richiede il 50% delle presenze possibili per lui. La seconda condizione, invece, è legata al piazzamento finale della Roma in questa Serie A, e prevede la qualificazione dei giallorossi in Champions League, che al momento invece non sarebbe soddisfatta.

In ogni caso, da parte della Roma non sembra proprio esserci il minimo dubbio: nelle idee del club capitolino, sono già pronti i 25 milioni di euro necessari per riscattare Malen, da aggiungere ai 2 già spesi come onere del prestito.