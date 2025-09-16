TMW Inter, Lautaro out dalla rifinitura pre Ajax: il Toro partirà per Amsterdam, Darmian no

Lautaro Martinez non è insieme al resto del gruppo nell'allenamento di rifinitura che l'Inter sta svolgendo alla vigilia della gara contro l'Ajax. Il Toro si sta allenando in palestra anziché in campo e sarà dunque da valutare per la gara di domani sera alla Yohan Cruijff Arena. L'argentino salirà comunque sull'aereo che porterà la squadra di Chivu nei Paesi Bassi, nonostante il problema alla schiena che gli ha impedito di essere in campo in questi minuti per l'allenamento della vigilia.

Non partirà invece per Amsterdam Matteo Darmian, a causa di una lombalgia: l'esterno italiano non si era allenato neanche nella giornata di ieri e per questo Chivu ha preferito non inserirlo nella lista dei convocati per la prima trasferta di Champions League della stagione.