Inter, Zanetti: "Assurde le critiche a Lautaro. E' il nostro capitano e dà sempre l'anima"

A margine dell'evento della Fondazione Pupi, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni del canale YouTube del collega Gianluca Rossi: "E' un campionato molto equilibrato. Nonostante le sconfitte immeritate, noi siamo lì ad un punto. A Pisa abbiamo avuto una grande risposta dopo il derby e l'Atletico Madrid, due sconfitte difficili da digerire per come sono arrivate. Il calcio è questo, ne prendiamo atto. La cosa più importante è che facciamo sempre un'analisi per continuare a crescere perché credo che questa Inter possa essere protagonista".

Le critiche che a Lautaro?

"Assurdo, le critiche a Lautaro sono assurde. Stiamo parlando del nostro capitano, uno che dà l'anima sempre, ha grande senso di appartenenza. Non va valutato solo per i gol che fa ma per quello che ci dà e che ci ha dato. Trovo assurde le critiche nei suoi confronti".

Sta raggiungendo Altobelli come gol in Serie A e complessivamente sta raggiungendo Boninsegna?

"Per quello che ritengo assurde le critiche a Lautaro. Però è un ragazzo che ha molta esperienza e sa che questo fa parte del gioco, non penso che lui non ci faccia caso".

Come sta vivendo la situazione Josep Martinez?

"Sappiamo tutti quello che gli è successo e noi gli siamo sempre stati vicino. Si sta riprendendo, non è semplice. Speriamo possa fare qualche partita quando Chivu riterrà opportuno schierarlo".