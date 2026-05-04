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Inter, Marcus Thuram come Kobe Bryant: la foto diventa virale. E Mbappé lo 'incorona'

Inter, Marcus Thuram come Kobe Bryant: la foto diventa virale. E Mbappé lo 'incorona'TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:15Serie A
Niccolò Righi

Non c'è alcun dubbio che uno degli uomini copertina della festa scudetto dell'Inter sia stato Marcus Thuram. Non solo perché il suo gol ha stappato una partita che ai nerazzurri sarebbe bastato pareggiare per laurearsi campioni per la ventunesima volta nella loro storia, ma soprattutto per i festeggiamenti sfrenati che ha dato vita nel post partita, tra balli, cartelli e particolari occhiali da sole.

E a fare il giro del web è stata una immagine photoshoppata postata da Tikus sul proprio profilo Instagram che lo ritrae nell'iconica posa di Kobe Bryant che venne scattata al termine della conquista delle NBA Finals nel giugno del 2001 che i suoi Los Angeles Lakers conquistarono contro i Philadelphia 76ers. E' una storia profondamente toccante quella che si cela dietro all'iconico frame in cui venne immortalato il Mamba, che in quel periodo stava attraversando una brutta rottura con i genitori a causa della relazione con la sua futura moglie Vanessa.

Niente di tutto ciò, invece, per Marcus, legatissimo alla sua famiglia e in particolare al fratello centrocampista della Juventus Khephren, il quale ha commentato con un cuore. E tra le migliaia di commenti che il post ha scatenato c'è anche quello del connazionale Kylain Mbappé, il quale ha postato un emoticon di una corona eleggendo a 'Re' il nuovo Campione d'Italia.

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