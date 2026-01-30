Inchiesta ultras, Marotta in commissione antimafia: "Audizione andata bene"

N.1 Inter ascoltato su infiltrazioni nelle manifestazione sportive

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Si è conclusa l'audizione del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, in Commissione Antimafia. Il numero uno del club nerazzurro era stato convocato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive. "L'audizione è andata benissimo" le poche parole di Marotta all'uscita da Palazzo San Macuto, dove si è svolto l'incontro.

Prima dell'Inter, nelle scorse settimane si erano svolte le audizioni di Milan, Juventus e Roma mentre nelle prossime settimane potrebbe essere ascoltate altre società di Serie A. (ANSA).