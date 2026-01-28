Inter, nuovo incarico per Marotta: è stato nominato ambassador del CSI

Nuovo incarico istituzionale per Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter è stato infatti nominato ambassador del Centro Sportivo Italiano (CSI). L’annuncio è arrivato ieri durante l'incontro formativo rivolto a 400 allenatori e dirigenti del CSI Milano, tenutosi al Salone Pio XII di via Sant’Antonio, dove si trova anche la sede istituzionale dell’Ente.

“Lo sport è un contenitore di tantissimi valori: rispetto dell’avversario, fairplay, umiltà e coraggio - ha detto Marotta, come riporta il sito ufficiale dell’Inter -. Un insieme che lo pone come un’attività umana di grandissimo rilievo. Il contesto dell’oratorio è quello di rendere sublimi ed eccezionali tutti questi valori, attraverso lo svolgimento di varie discipline sportive.

Quindi lo sport è il trait d’union tra quello che è un contenitore più grande, l’oratorio, e i valori più essenziali che lo sport rappresenta, che ognuno di noi deve portarsi dentro e farne grande tesoro”.