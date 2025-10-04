Inter, Marotta: "Chivu ottimo allenatore, si deve avere il coraggio di fare certe scelte"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese: "Non lo so se quello dell'Inter è il miglior calcio dell'Italia, ma credo sia un bel calcio. Nello sport è fondamentale vincere, se poi lo fai giocando bene ancora meglio. Credo che ogni allenatore abbia la sua identità, Chivu è un ottimo allenatore: ha vissuto una fase di sperimentazione e adesso sta trovando l'equilibrio che è sempre molto importante. Se si abbina quest'ultimo ai risultati e alla prestazione, si arriva alla perfezione".

C'è un po' troppo scetticismo su Chivu?

"Siamo abituati, ogni dirigente è responsabile delle sue scelte, si deve avere il coraggio di scegliere e di agire. Lo abbiamo fatto, consapevoli del grande spessore umano e professionale di Chivu, che per di più ha un DNA nerazzurro".

Il nuovo stadio vi farà restare nella storia?

"Inizieremo un percorso difficile, società e comune avranno un ruolo importante in questa fase. La nostra non è stata una scelta, ma una necessità: oggi esiste ancora un gap a livello europeo per quanto riguarda strutture e ricavi. Vogliamo agire in questa direzione, con un senso di responsabilità civica e ambientale, garantendo ai cittadini il rispetto dei loro diritti".