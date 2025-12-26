Lazio, il club aspetta l'offerta dell'Al-Ittihad per Nuno Tavares. Netz il possibile sostituto

In casa Lazio non ci si ferma nemmeno durante le festività: il club biancoceleste è già al lavoro in vista del calciomercato di gennaio e tra i nomi in uscita prende sempre più quota quello di Nuno Tavares. Il terzino portoghese è finito nel mirino dell’Al-Ittihad, club saudita allenato da Sergio Conceicao, che aveva già provato a portarlo con sé nella scorsa stagione.

Come anticipato da TMW, il club arabo e il giocatore avrebbero trovato un accordo a cifre molto importanti (possibile ingaggio da oltre 8 milioni a stagione). La Lazio resta alla finestra, in attesa di ricevere una proposta formale che possa aprire concretamente la trattativa e dare il via a un possibile addio già nella prossima finestra di mercato. L’asse Roma-Arabia Saudita potrebbe quindi scaldarsi nelle prossime settimane, con Nuno Tavares che resta uno dei nomi caldi in uscita in casa biancoceleste.

Una volta completata la cessione del portoghese, Fabiani potrà concentrarsi sul sostituto: fra i nomi sondati c'è quello di Luca Netz, terzino sinistro classe 2003 del Borussia Mönchengladbach. Il suo contratto scade a giugno, con il Gladbach che potrebbe accettare un'offerta minima pur di non perderlo a parametro zero in estate.